Военные из РФ, Казахстана и Азербайджана примут участие в параде в Минске

«Сейчас у нас занимаются 26 парадных расчетов. Их количество будет увеличиваться с учетом прибытия иностранного контингента. Уже дано подтверждение от Российской Федерации, от Республики Казахстан и Азербайджанской Республики», — рассказал военный комендант Минской военной комендатуры полковник Дмитрий Жуковский.