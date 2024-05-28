Военные из РФ, Казахстана и Азербайджана примут участие в параде в Минске

Смотр военной техники и марш пеших колонн традиционно пройдут у стелы «Минск — город-герой» на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова. В настоящий момент белорусские военнослужащие готовятся к параду на плацу Минской военной комендатуры.
«Сейчас у нас занимаются 26 парадных расчетов. Их количество будет увеличиваться с учетом прибытия иностранного контингента. Уже дано подтверждение от Российской Федерации, от Республики Казахстан и Азербайджанской Республики», — рассказал военный комендант Минской военной комендатуры полковник Дмитрий Жуковский.
Ожидается, что в составе пеших парадных расчетов примут участие около 5 тысяч человек, 150 из которых — девушки.
Откроют пешую часть военного парада воспитанники Минского суворовского военного училища, а в финале с новым плац-концертом выступит сводная рота почетного караула и сводный военный оркестр.
Что еще покажут на параде 3 июля?
Помимо пеших колонн, зрители смогут увидеть около 250 единиц боевой техники. Белорусские оружейники представят на параде свыше 10 беспилотников и модернизированный танк Т-72БМ2.
Также в параде впервые примут участие и оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», способные нести ядерные боезаряды. Кроме того, в небо над столицей поднимутся боевые самолеты и вертолеты.
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