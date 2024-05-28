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Токаев переговорил по телефону с Шольцем

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Федеральным Канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

В ходе беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Главы государства в Берлин в сентябре прошлого года.

Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику торгово-экономического взаимодействия, выразив обоюдную заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметив важность координации усилий двух стран на международной арене. В данном контексте подчеркнута актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате «Центральная Азия — Германия» в Астане.