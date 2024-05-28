Токаев переговорил по телефону с Шольцем

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметив важность координации усилий двух стран на международной арене. В данном контексте подчеркнута актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате «Центральная Азия — Германия» в Астане.