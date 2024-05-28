В Петербурге введут штрафы за публикацию фото и видео беспилотников

Из него следует, что физлиц за это могут оштрафовать на 4 тысячи рублей, юрлиц — на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, должностных лиц — на сумму от 30 до 40 тысяч рублей. За повторные нарушения их штрафуют на 5 тысяч, 300−500 тысяч и 40−50 тысяч рублей соответственно.