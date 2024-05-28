Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге введут штрафы за публикацию фото и видео беспилотников

Власти Петербурга планируют штрафовать граждан, которые размещают в публичном доступе фото и видео беспилотников, а также последствия их прилетов. Соответствующий документ уже разработан и опубликован на сайте Смольного.

Из него следует, что физлиц за это могут оштрафовать на 4 тысячи рублей, юрлиц — на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, должностных лиц — на сумму от 30 до 40 тысяч рублей. За повторные нарушения их штрафуют на 5 тысяч, 300−500 тысяч и 40−50 тысяч рублей соответственно.

Отметим, в апреле было подготовлено постановление губернатора Петербурга, которым запрещалось распространение информации о последствиях прилетов беспилотников на территории города. Документ был направлен на антикоррупционную экспертизу. Запрет планировалось ввести с 16 декабря 2024 года.

штрафы