В Пермском крае зовут в военкоматы школьников, сдающих ЕГЭ

При этом в случае, если школьнику, достигшему призывного возраста, необходимо сдавать экзамены, он может предупредить об этом сотрудников военкомата, позвонив в комиссариат по месту жительства. В минтербезе уточняют, что он может согласовать удобные для него даты посещения военкомата. Отсрочка от службы в армии действует во время сдачи ЕГЭ и при поступлении в вуз (а затем — во время учёбы в вузе в случае успешного поступления).