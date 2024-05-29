В Пермском крае зовут в военкоматы школьников, сдающих ЕГЭ

Школьников, сдающих ЕГЭ в Пермском крае, зовут в военкоматы, сообщает 59.RU.
Речь идёт о совершеннолетних учениках, которые сдают единый государственный экзамен в 2024 году. Они получают приглашения в военные комиссариаты на прохождение медицинской комиссии. Школьников зовут в военкоматы, звоня по телефону.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края 59.RU прокомментировали ситуацию, пояснив, что по закону «О воинской обязанности и военной службе» учеников образовательных учреждений каждый год вызывают в военкоматы по месту жительства. Там сверяют их данные из личного дела и ставят на воинский учёт.
При этом в случае, если школьнику, достигшему призывного возраста, необходимо сдавать экзамены, он может предупредить об этом сотрудников военкомата, позвонив в комиссариат по месту жительства. В минтербезе уточняют, что он может согласовать удобные для него даты посещения военкомата. Отсрочка от службы в армии действует во время сдачи ЕГЭ и при поступлении в вуз (а затем — во время учёбы в вузе в случае успешного поступления).
Как пояснили 59.RU в министерстве, в случае если достигший призывного возраста молодой человек не явится в военкомат по вызову или повестке без уважительной причины, он будет считаться уклонистом.