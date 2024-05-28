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«Преподал урок». На Западе восхитились словами Путина о Зеленском

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин преподал Владимиру Зеленскому урок, когда напомнил о порядке продления властных полномочий в период военного положения на Украине. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Путин преподает диктатору Зеленскому урок конституционного права Украины. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады Украины, в ней ничего не сказано о президенте. Упс», — написал он в социальной сети X.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.

Как заявил на прошлой неделе Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

Путин Владимир