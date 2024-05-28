Британия официально не разрешала ВСУ удары по территории России, пишут СМИ

«Вашингтон сталкивается с растущим давлением со стороны НАТО и ключевых европейских союзников с целью снятия ограничений и разрешения Украине использовать полную силу предоставленных США вооружений для ударов по военным целям внутри России», — говорится в публикации.
Уточняется, что подобное давление связано с тревогой Запада из-за успехов России на поле боя в последнее время, включая освобождение населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.
При этом Великобритания, по данным газеты, так и не дала официального разрешения Киеву на подобное использование своего оружия, хотя глава британского МИД Дэвид Кэмерон и озвучил это ранее.
«Официального разрешения нет», — заявил газете военный представитель Украины на условиях анонимности, комментируя расхождение слов Кэмерона с действиями Лондона.
Он добавил, что ВСУ ни разу не запускали британские ракеты Storm Shadow вглубь российской территории, за пределы Крыма и регионов, освобожденных силами РФ после начала специальной военной операции. Слова Кэмерона украинский военный объяснил желанием «вбросить идею в информационное пространство, чтобы посмотреть на реакцию своего населения», а лишь затем принимать формальное решение.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.