Госдеп подтвердил запрет на удары ВСУ оружием США вглубь России

«Что касается нашей политики, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами украинских границ», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что несмотря на сохранение своей позиции, «у Украины нет лучшей поддержки, чем со стороны США».
Также в этот день глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель поддержал планы разрешить Украине удары вглубь России западным оружием. После этого министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини выступил с его критикой.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на Западе существуют разногласия из-за планов Киева наносить удары оружием союзников по РФ. Ситуация усугубляется на фоне «военного запала» западных политиков, и России необходимо продолжать следовать целям спецоперации по защите Донбасса.
Впервые об ударах Украины по объектам в России заявили в Лондоне 3 мая. При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что США не поощряют Украину наносить удары за пределами ее территории и не дают ей возможностей для этого. Против атак ВСУ с помощью западного оружия в РФ выступают и в Берлине — канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что в этом вопросе ФРГ оговорила с Украиной четкие правила, и они работают.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.