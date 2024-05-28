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Госдеп подтвердил запрет на удары ВСУ оружием США вглубь России

США по-прежнему выступают против использования Украиной американского оружия для ударов вглубь России, несмотря на призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявил 28 мая в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Источник: Reuters

«Что касается нашей политики, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами украинских границ», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что несмотря на сохранение своей позиции, «у Украины нет лучшей поддержки, чем со стороны США».

Также в этот день глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель поддержал планы разрешить Украине удары вглубь России западным оружием. После этого министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини выступил с его критикой.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на Западе существуют разногласия из-за планов Киева наносить удары оружием союзников по РФ. Ситуация усугубляется на фоне «военного запала» западных политиков, и России необходимо продолжать следовать целям спецоперации по защите Донбасса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая призвал страны альянса снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на территории РФ. Кроме того, 22 мая группа законодателей потребовала от Пентагона разрешить Украине применять американское оружие в РФ.

Впервые об ударах Украины по объектам в России заявили в Лондоне 3 мая. При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что США не поощряют Украину наносить удары за пределами ее территории и не дают ей возможностей для этого. Против атак ВСУ с помощью западного оружия в РФ выступают и в Берлине — канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что в этом вопросе ФРГ оговорила с Украиной четкие правила, и они работают.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

дипломатия