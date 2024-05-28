Госдеп подтвердил запрет на удары ВСУ оружием США вглубь России

Впервые об ударах Украины по объектам в России заявили в Лондоне 3 мая. При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что США не поощряют Украину наносить удары за пределами ее территории и не дают ей возможностей для этого. Против атак ВСУ с помощью западного оружия в РФ выступают и в Берлине — канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что в этом вопросе ФРГ оговорила с Украиной четкие правила, и они работают.