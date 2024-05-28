Террористы опубликовали ролик с похищенным в Израиле россиянином

Семья Труфановых репатриировалась из Ростова в Израиль 25 лет назад, но сохранила российское гражданство. Александр окончил Университет имени Бен-Гуриона по специальности «электроника», отслужил в израильской армии и работал в Amazon инженером. В начале ноября друзья Труфанова организовали в Израиле флешмоб «Кофе для Саши», участники которого в 15:00 — именно в это время он обычно уходил на кофе-брейк в офисе — опубликовали фотографии напитков с хэштегами #Coffee4Sasha и #WeAreAllTroufanovFamily, пишут «Детали».