Делегация Краснодара во главе с мэром Евгением Наумовым посетила Харбин — город-побратим

— Мы были потрясены благоустроенной территорией завода: фонтан, зеленые зоны, спортивные площадки. С первого взгляда сложно представить, что за дверями находится такое мощное предприятие. Здесь не нужно надевать маски, чтобы избавиться от паров неприятных запахов. Везде чистота. Впечатления от посещения остались самые приятные. Если перевести в рубли, то стоимость вложений в завод достигает семнадцати миллиардов. Это колоссальные средства, но и результат впечатляет: это крупнейшее экологическое предприятие в Китае, ведущее предприятие по охране окружающей среды в Азии. Осмотрев его, встретились с руководством завода и обсудили возникшие в ходе экскурсии вопросы, — рассказала Вера Галушко.