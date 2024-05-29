Делегация Краснодара во главе с мэром Евгением Наумовым посетила Харбин — город-побратим

Глава государства рассказал о первой встрече с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года и о том, что первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно. Владимир Путин особо подчеркнул, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. И в России, как отметил президент, тоже высоко ценят эти качества.
— Для нас настоящий друг как родной брат. В этом наши народы очень схожи, — говорил президент России Владимир Путин.
Доброжелательное и внимательное отношение к русским людям отметила и краснодарская делегация, посетившая с семнадцатого по девятнадцатое мая Харбин, где прошло VIII Российско-Китайское экспо, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин, и XXXIII Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка.
Старый друг лучше новых двух.
Как отметила на брифинге, посвященном поездке делегации в Харбин, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, главным впечатлением явилось понимание того, что у нас, русских людей, есть друзья с открытой душой.
— Мы в очередной раз почувствовали теплое отношение китайских граждан к России, нашему народу. Нередко прохожие на улицах, услышав русскую речь, подходили к нам и признавались в любви к России. Это дорогого стоит, и очень важно иметь таких друзей. Надо интенсивно развивать экономические связи. Китайские инвесторы готовы прийти в город Краснодар. Направлений, по которым мы можем сотрудничать, достаточно, — сказала Вера Галушко.
Она также добавила, что в Харбине из колонок на каждой улице льются русские песни, немало магазинов с товарами из России. И этот факт тоже впечатлил гостей из Краснодара и других российских городов, прибывших на северо-восток Китая.
Партнерство и обмен опытом.
Краевую столицу в Харбине представляли мэр Краснодара Евгений Наумов, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, заместители главы Надежда Панаетова и Максим Онищенко, председатель комитета по промышленности, транспорту и связи гордумы Людмила Головченко, заместитель председателя Общественной палаты Краснодара Виктор Тимофеев и другие официальные лица. Визит был приурочен к 75-летию установления российско-китайских дипломатических отношений.
Программа пребывания краснодарской делегации включала встречи с официальными лицами, в частности с секретарем горкома КПК Харбина Юй Хунтао и исполняющим обязанности мэра Народного правительства Харбина Ван Хэшэном, а также культурные и информационно-познавательные мероприятия.
В первый день работы состоялся торжественный прием российских делегаций, а после прошла конференция по обмену опытом, сотрудничеству и развитию российско-китайских отношений между городами, где выступил мэр Евгений Наумов. Его речь сопровождалась видеосюжетом о жизни краснодарцев. И китайцев, как отметила Вера Галушко, заинтересовал известный далеко за пределами края парк «Краснодар» и стадион с одноименным названием, способный принимать матчи любого уровня. Он по праву стал одним из самых красивых спортивных сооружений в стране.
Также китайская сторона выразила заинтересованность в импорте кубанской сельхозпродукции. Обсуждали не только зерновые культуры и вина, но и кубанскую черешню. Правда, все понимали, что логистика может быть сложной. Много говорили о направлениях развития кубанской столицы.
— Харбин — красивый, чистый город. Он динамично меняется: строятся социальные объекты, жилые комплексы, композиции озеленения кварталов и улиц постоянно меняются. Краснодару есть чему поучиться у своих друзей с учетом наших возможностей. Наш город тоже меняется в лучшую сторону: появляются благоустроенные парки, скверы, новые бульвары, идет интенсивное строительство школ и детских садов, — сказала Вера Галушко.
Одна из главных проблем на сегодняшний день — автомобильные заторы на улицах города. И, как заметила председатель гордумы, Краснодару крайне необходимы транспортные развязки, и эта тема особо волнует городские власти. Председатель думского комитета Людмила Головченко, которая курирует вопросы транспорта, сказала, что в ходе встречи ей хотелось узнать, как решаются вопросы строительства городских артерий.
— Увиденное впечатляет: в Харбине, в котором с агломерацией проживает более двенадцати миллионов человек, нет пробок вообще. Одного этого факта достаточно, чтобы проиллюстрировать уровень решения этих вопросов. Широкие многополосные проспекты, мосты и превосходные транспортные развязки, количество которых постоянно растет, о чем мы можем свидетельствовать сами, поскольку не первый раз приезжаем в этот город. Будем работать в этом направлении, — сказала Людмила Головченко.
Продолжая разговор о сотрудничестве Краснодара и Харбина, заместитель председателя городской Общественной палаты Виктор Тимофеев добавил, что экологически чистая продукция привлекает бизнесменов из Китая, поскольку кубанские аграрии применяют минимальное количество химических удобрений.
— Хотелось бы к следующей выставке привлечь представителей краснодарского бизнес-сообщества и привезти в Китай как можно больше собственной продукции. Это станет хорошей возможностью для поиска деловых партнеров и дальнейшего экспорта. Кроме того, важно наладить более тесное сотрудничество с бизнесом Китая, определиться с логистикой грузоперевозок, принимая во внимание расстояние между городами, переходить к созданию совместных предприятий. Результат увидим сразу: в Краснодаре будут созданы новые рабочие места, увеличатся поступления в местный бюджет, а значит, появится возможность больше средств направлять на реализацию социальных проектов, — уверен Виктор Тимофеев.
«Мусорный» вопрос на контроле.
На встрече с руководителями Харбина были подтверждены намерения об углублении взаимодействия в сферах образования и сельского хозяйства в соответствии с ранее заключенными соглашениями, а также обозначены новые направления взаимовыгодного экономического сотрудничества и обмена опытом.
Один из них — переработка мусора. Делегация Краснодара посетила мусороперерабатывающий завод в Харбине, сравнив работу мощного предприятия с медучреждением, где цеха напоминают хирургические отделения со стерильной чистотой. На объекте, где перерабатывают пять тысяч тонн мусора в сутки, задействованы не сотни тысяч человек, а всего несколько десятков. Их задача — следить за работой оборудования и порядком в цехах.
— Мы были потрясены благоустроенной территорией завода: фонтан, зеленые зоны, спортивные площадки. С первого взгляда сложно представить, что за дверями находится такое мощное предприятие. Здесь не нужно надевать маски, чтобы избавиться от паров неприятных запахов. Везде чистота. Впечатления от посещения остались самые приятные. Если перевести в рубли, то стоимость вложений в завод достигает семнадцати миллиардов. Это колоссальные средства, но и результат впечатляет: это крупнейшее экологическое предприятие в Китае, ведущее предприятие по охране окружающей среды в Азии. Осмотрев его, встретились с руководством завода и обсудили возникшие в ходе экскурсии вопросы, — рассказала Вера Галушко.
Мусороперерабатывающий завод закрывает большую долю потребности города в переработке отходов. Здесь они подлежат термической обработке с последующей выработкой электрической и тепловой энергии.
На вопрос журналиста «Московского комсомольца на Кубани», возможно ли строительство такого предприятия в Краснодаре в обозримом будущем, она ответила, что для реализации подобного проекта необходима государственная поддержка, инвестиции. И прежде необходимо тщательно проработать этот вопрос. Не исключено, что специалисты мусороуборочной компании Краснодара свяжутся в режиме онлайн с коллегами из Харбина, чтобы детально обсудить перспективы строительства такого предприятия.
Председатель комитета по промышленности, транспорту и связи гордумы Людмила Головченко отметила, что завод действительно удивил членов делегации. Причем не только своей эффективностью, но и экологичностью, защищенностью окружающей среды от вредного воздействия.
В завершение брифинга Вера Галушко рассказала и о том, что члены краснодарской делегации возложили в центре Харбина цветы к монументу советским воинам, павшим за освобождение Северо-Восточного Китая в боях против японского милитаризма. Этот памятник, на котором выгравированы надписи на русском и китайском языках, установлен седьмого ноября 1945 года командованием Советской Армии.
— Мы в очередной раз почувствовали теплое отношение китайских граждан к России — это главное впечатление от поездки, — подытожила встречу Вера Галушко.