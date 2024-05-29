Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

В 2022 и 2023 годах Чехия и Польша решили не выполнять обязательства по ДОВСЕ в отношении Белоруссии. Затем аналогичное решение приняли другие страны—члены НАТО. Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года. Власти объяснили решение тем, что в нынешних условиях достичь договоренности со странами НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможно.