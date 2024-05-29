Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Источник: © РИА Новости

Документ размещен на национальном правовом интернет-портале страны.

Закон был принят нижней палатой парламента 17 апреля, одобрен верхней — 6 мая.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — говорится в законе.

Законопроект разработали в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии и в качестве ответной меры на решение стран — членов НАТО о приостановлении этого договора.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Минск ратифицировал его в 1992 году. Документ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ): боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам.

Россия приостановила действие договора в 2007 году, а в 2023 году денонсировала его.

Лукашенко Александр