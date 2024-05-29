Посла Мексики вызвали в МИД России из-за недопуска россиян на рейсы

По его словам, в ходе разговора было отмечено, что такие инциденты «ни в коем случае не должны оказывать негативное влияние на все возрастающий туристический поток россиян в Мексику».
В конце апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что россиян не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Мексику из-за давления со стороны США.
С конца февраля участились случаи недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку. В связи с этим, например, Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала россиян не пользоваться услугами турецкой компании.