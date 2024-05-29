Спикер Рады Стефанчук ответил на заявления о нелегитимности Зеленского

Президент России Владимир Путин отметил, что нужно проводить серьезный и глубокий анализ по вопросу о легитимности Зеленского. По словам российского лидера, предварительный анализ показывает, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной Рады, а о «продлении полномочий президента там ничего нет». Так что верховная власть должна быть передана спикеру парламента, резюмировал президент.