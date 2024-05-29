Спикер Рады Стефанчук ответил на заявления о нелегитимности Зеленского

На своей странице в соцсети он призвал обратить внимание на часть 1 статьи 108 конституции Украины, передает РИА Новости.
«Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины», — процитировал документ Стефанчук, добавив, что в демократических обществах это называется непрерывностью власти.
Поэтому, согласно конституции и законам Украины, президентом и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский, заключил спикер Верховной Рады.
Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Очередные президентские выборы должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили.
Президент России Владимир Путин отметил, что нужно проводить серьезный и глубокий анализ по вопросу о легитимности Зеленского. По словам российского лидера, предварительный анализ показывает, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной Рады, а о «продлении полномочий президента там ничего нет». Так что верховная власть должна быть передана спикеру парламента, резюмировал президент.