Белоусов направил телеграммы освобождающим населенные пункты бригадам и полкам

Он отметил военнослужащих 35-й и 132-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад, освободивших Архангельское, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, освободивших Нетайлово, а также бойцов 1-го гвардейского танкового полка, освободивших Берестовое, и 272-го мотострелкового полка, освободивших Кисловку и Котляровку, сообщили в оборонном ведомстве.
35-я отдельная мотострелковая бригада
Белоусов отметил, что 35-я гвардейская Волгоградско-Киевская ордена Ленина краснознаменная орденов Суворова и Кутузова II-й степени отдельная мотострелковая бригада в ходе проведения спецоперации выполняет задачи на самых сложных направлениях. «Сегодня военнослужащие бригады уверенно продвигаются вперед, стойко и мужественно решают задачи на красноармейском направлении, вытесняя противника за пределы границ Донецкой Народной Республики. Продолжая победоносное наступление, они освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Архангельское», — приводит Минобороны содержание телеграммы.
Четверо военнослужащих бригады удостоены звания Героя России, почти 14 тыс. отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
132-я отдельная мотострелковая бригада
Министр обороны также поздравил с освобождением Архангельского личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады. «Успешное выполнение задач личным составом соединения под Волновахой и Верхнеторецким, Новоселовкой и Троицким является образцом отваги и мужества. В результате профессиональных и решительных действий военнослужащих освобождено 15 населенных пунктов, противник понес существенные потери», — сообщает министерство о содержании другой телеграммы министра.
За проявленные героизм и отвагу 1 456 военнослужащих бригады удостоены государственных наград РФ и ведомственных знаков отличия.
9-я отдельная мотострелковая бригада
С освобождением от врага Нетайлова в ДНР Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады. «Сегодня, действуя на красноармейском направлении, они самоотверженно и умело выполняют боевые задачи, приближая нашу победу», — говорится в телеграмме.
3 военнослужащих соединения удостоены звания Героя России, двое — Героя Донецкой Народной Республики, более 2,3 тыс. военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
272-й мотострелковый полк
«С начала специальной военной операции 272-й мотострелковый полк выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях. Не зная страха, каждый воин полка самоотверженно идет в бой, противник продолжает нести серьезные потери. Военнослужащие полка проявили храбрость и самоотверженность при освобождении Кисловки и Котляровки», — привели в ведомстве содержание еще одной телеграммы.
Бойцы полка уверенно продвигаются вперед и также освободили от врага населенный пункт Ивановка. Государственными и ведомственными наградами награждены более 3 тыс. его военнослужащих.
1-й танковый полк
Также Белоусов отметил военнослужащих 1-го гвардейского танкового Чертковского дважды ордена Ленина краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова. «Круша снарядом, давя сталью, выжигая огнем врага, военнослужащие полка освобождали населенные пункты Новоселовское и Каменка, успешно вели боевые действия на харьковском и изюмском направлениях», — привели в Минобороны содержание телеграммы.
Отмечается, что сегодня личный состав уверенно продвигается вперед на купянском направлении и освободил населенный пункт Берестовое.
За мужество и героизм 1,2 тыс. военнослужащих полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.