Белоусов направил телеграммы освобождающим населенные пункты бригадам и полкам

«С начала специальной военной операции 272-й мотострелковый полк выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях. Не зная страха, каждый воин полка самоотверженно идет в бой, противник продолжает нести серьезные потери. Военнослужащие полка проявили храбрость и самоотверженность при освобождении Кисловки и Котляровки», — привели в ведомстве содержание еще одной телеграммы.