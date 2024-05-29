Telegraph: НАТО просит Зеленского не требовать членства Украины в альянсе

Против уточнения сроков вступления Украины в НАТО и ускорения этой процедуры выступают, в частности, США и Германия, пишет The Telegraph. В это же время Великобритания, Литва и Франция настаивают, чтобы итоговый документ июльского саммита НАТО содержал слово «приглашение» в какой-либо формулировке.
По данным The Telegraph, сейчас союзники пришли к соглашению, согласно которому на июльском саммите утвердят дорожную карту вступления Украины в НАТО в знак поддержки этого процесса. «Это не приглашение, но это наиболее близкий к этому шаг», — отметил неназванный дипломат.
30 сентября 2022 года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. На саммите НАТО в Вилюньсе в июле 2023-го члены альянса договорились упростить пусть вступления Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что на предстоящем саммите в Вашингтоне соглашение о членстве достигнуто не будет. Вместе с тем он настаивает, чтобы НАТО выделило долгосрочную помощь Украине.