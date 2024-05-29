Дмитрий Демешин увеличил размер региональной выплаты контрактникам до 350 тысяч рублей

— Решение об увеличении региональной выплаты своевременно, необходимо поощрять граждан, которые решили встать на защиту нашей Родины. Военнослужащие получают достойное денежное довольствие, различные социальные гарантии, льготы, статус ветерана боевых действий, возможность взять военную ипотеку. В крае по-прежнему много желающих поступить на военную службу по контракту. О наших добровольцах мы не забываем. Они проходят одиночную подготовку, которая может быть в различном временном промежутке. В основном туда включаются навыки огневой подготовки. Мы все понимаем, что граждане очень давно проходили службу по призыву или по контракту, условия поменялись, поменялось вооружение, военная техника. На пункте отбора мы прорабатываем вопрос с привлечением специалистов, которые уже имеют опыт боевых действий в зоне СВО для того, чтобы перед отправкой дать какие-то минимальные азы и навыки огневой подготовки и первой медицинской помощи в тактической медицине. По прибытии ближе к линии боевого соприкосновения проходит подготовка в составе подразделений, сплочение коллектива. Подготовка проводится постоянно, даже после вывода из линии боевого соприкосновения для отдыха и восстановления боевой силы, — прокомментировал начальник городского пункта отбора на службу по контракту Александр Наумов.