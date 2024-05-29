Дмитрий Демешин увеличил размер региональной выплаты контрактникам до 350 тысяч рублей

Врио Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал постановление об увеличении единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Вооруженными Силами РФ до 350 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Также такие граждане получат единовременную выплату в 195 тыс. рублей, установленную президентом страны Владимиром Путиным. В общей сложности размер единовременной выплаты в регионе составляет 545 тыс. рублей. В зоне СВО контрактники получают ежемесячное денежное довольствие в размере от 210 тыс. рублей.
— Решение об увеличении региональной выплаты своевременно, необходимо поощрять граждан, которые решили встать на защиту нашей Родины. Военнослужащие получают достойное денежное довольствие, различные социальные гарантии, льготы, статус ветерана боевых действий, возможность взять военную ипотеку. В крае по-прежнему много желающих поступить на военную службу по контракту. О наших добровольцах мы не забываем. Они проходят одиночную подготовку, которая может быть в различном временном промежутке. В основном туда включаются навыки огневой подготовки. Мы все понимаем, что граждане очень давно проходили службу по призыву или по контракту, условия поменялись, поменялось вооружение, военная техника. На пункте отбора мы прорабатываем вопрос с привлечением специалистов, которые уже имеют опыт боевых действий в зоне СВО для того, чтобы перед отправкой дать какие-то минимальные азы и навыки огневой подготовки и первой медицинской помощи в тактической медицине. По прибытии ближе к линии боевого соприкосновения проходит подготовка в составе подразделений, сплочение коллектива. Подготовка проводится постоянно, даже после вывода из линии боевого соприкосновения для отдыха и восстановления боевой силы, — прокомментировал начальник городского пункта отбора на службу по контракту Александр Наумов.
Отметим, что согласно российскому законодательству военнослужащий по контракту получает страхование жизни и здоровья. За ним будет сохранено рабочее место на период прохождения службы. Ему может быть оказана помощь в решении кредитных и долговых обязательств. Пожизненно будут предоставлены льготы в 50% за оплату ЖКХ и 100% транспортного налога.
Граждане, желающие поступить на военную службу по контракту могут обращаться в пункты отбора на службу по контракту, которые расположены: в Хабаровске — ул. Серышева, 3, тел.: 8 (4212) 39 71 93; ул. Аксенова, 28, тел.: