Демешин дал оценку работе Дегтярёва на посту главы Хабаровского края

«Как бывший глава региона, Михаил Владимирович много сделал для его развития. Ещё больше проектов было им начато: это и объединенная набережная, и кампус, и художественный музей, и Тихоокеанская железная дорога, и порт Эльга, и Малмыжский ГОК, и второй путь БАМа, и ТМ-35. Все эти проекты подхватим и реализуем. А Михаила Владимировича всегда ждём в гости!» — подытожил глава региона.