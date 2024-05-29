Демешин дал оценку работе Дегтярёва на посту главы Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин высоко оценивает работу своего предшественника Михаила Дегтярёва на посту главы региона. Об этом врио сообщил в своём Telegram-канале.
Напомним, министр спорта РФ Михаил Дегтярёв приехал в Хабаровский край 27 мая с деловым визитом. В ходе поездки он осмотрел несколько инфраструктурных объектов, в том числе строящийся спортзал на арене «Ерофей», а также обсудил с врио губернатора перспективы спортивного развития региона.
«Регион бы мог развивать фиджитал-спорт и стать флагманом этого современного направления. Кроме того, после полного окончания строительства центра подготовки ДВГАФК здесь может получиться целый спортивный кластер для проведения международных соревнований, ориентированных на Азиатско-Тихоокеанский регион», — отметил Дегтярёв.
Визит министра спорта, подчеркнул Демешин, прошёл в конструктивном ключе и хорошем темпе. Бывший губернатор, сказал врио, внёс значимый вклад в продвижение не только спорта, но и экономики края.
«Как бывший глава региона, Михаил Владимирович много сделал для его развития. Ещё больше проектов было им начато: это и объединенная набережная, и кампус, и художественный музей, и Тихоокеанская железная дорога, и порт Эльга, и Малмыжский ГОК, и второй путь БАМа, и ТМ-35. Все эти проекты подхватим и реализуем. А Михаила Владимировича всегда ждём в гости!» — подытожил глава региона.