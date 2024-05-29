Департамент информполитики Приморья сменил руководителя

Тогда Елена Валерьевна ушла, чтобы руководить региональным ЦУРом. Она сменила Полину Степаненко на должности. Кто возглавит ведомство сейчас — пока не оглашено. Данные о том, что Бурмистрова заняла пост и.о. директора информполитики, появились на сайте краевого правительства.