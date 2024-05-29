Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Департамент информполитики Приморья сменил руководителя

Елена Бурмистрова вновь возглавила департамент информационной политики Приморья.

Источник: Комсомольская правда

Департамент информационной политики Приморья вновь сменил руководителя. К этой должности вернулась Елена Бурмистрова, занимавшая пост до марта 2022 года, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Тогда Елена Валерьевна ушла, чтобы руководить региональным ЦУРом. Она сменила Полину Степаненко на должности. Кто возглавит ведомство сейчас — пока не оглашено. Данные о том, что Бурмистрова заняла пост и.о. директора информполитики, появились на сайте краевого правительства.

Напомним, с 2022 по 2024 год департаментом руководили Екатерина Века и Дарья Иванова.

Сама Елена Бурмистрова успела поработать при четырех губернаторах Приморья: Сергее Дарькине, Андрее Тарасенко, Владимире Миклушевском и Олеге Кожемяко. До ухода в ЦУР она курировала информполитику края с 2018 года. Опыт работы в исполнительной региональной власти уже превысил 12 лет.