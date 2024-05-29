Департамент информполитики Приморья сменил руководителя

Департамент информационной политики Приморья вновь сменил руководителя. К этой должности вернулась Елена Бурмистрова, занимавшая пост до марта 2022 года, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Тогда Елена Валерьевна ушла, чтобы руководить региональным ЦУРом. Она сменила Полину Степаненко на должности. Кто возглавит ведомство сейчас — пока не оглашено. Данные о том, что Бурмистрова заняла пост и.о. директора информполитики, появились на сайте краевого правительства.
Напомним, с 2022 по 2024 год департаментом руководили Екатерина Века и Дарья Иванова.
Сама Елена Бурмистрова успела поработать при четырех губернаторах Приморья: Сергее Дарькине, Андрее Тарасенко, Владимире Миклушевском и Олеге Кожемяко. До ухода в ЦУР она курировала информполитику края с 2018 года. Опыт работы в исполнительной региональной власти уже превысил 12 лет.