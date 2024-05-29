В этом году в Башкирии благоустроят 143 двора и отремонтируют 119 подъездов

В этом году власти Башкирии благоустроят 143 дворовые территории в 33 городах и районах по региональной программе «Башкирские дворики».
На реконструкцию дворов потратят 1,084 миллиарда рублей из казны региона. Работы уже начаты в 112 двориках, а в остальных уже приступили к ремонту. Завершить модернизацию планируется до 30 сентября.
Эту информацию озвучили во время еженедельного оперативного совещания башкирского Кабмина. А по общероссийской программе «Формирование комфортной городской среды» в Башкирии в 2024 году благоустроят 123 общественные территории на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. В 43 районах уже приступили к обновлению 79 парков и скверов. Завершат модернизацию общественных пространств до 30 октября.
Кроме того, до 1 июня заканчивается реализация пяти проектов-победителей всероссийского конкурса создания комфортной городской среды 2022 года в Агидели, Дюртюлях, Ишимбае, Мелеузе и Янауле. Их средняя техническая готовность составляет 98 процентов — осталось только установить малые архитектурные формы.
— В 2024 году начнут реализацию ещё двух проектов-победителей всероссийского конкурса 2023 года в Баймаке и селе Верхотор Ишимбайского района, — добавили в пресс-службе главы Башкирии. — Работы по первому этапу планируют выполнить до 30 октября.
Мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев сообщил, что в этом году в Уфе завершается вторая очередь обновления парка Нефтехимиков и территории вокруг Тёплого озера. Уже стартовали работы в парке Лесоводов и возле памятника «Мальчик с кураем» на проспекте Октября. Кроме того, в столице планируется закончить ещё два участка «Уфимского ожерелья».
Еще в этом году обновят 119 подъездов в 39 многоквартирных домах Уфы, Аскинском, Иглинском, Чишминском и Стерлибашевском районах в рамках региональной программы по их реконструкции.
— На эти цели направят 106 миллионов рублей, а к работам уже приступили в 63 подъездах, — уточнили в пресс-службе главы Башкирии. — Плановый срок сдачи обновлённых объектов намечен до 10 октября.
Входные группы 28 подъездов оборудуют пандусами: их устанавливают там, где они действительно нужны и для этого есть техническая возможность. А всего на пандусы направят более трех миллионов рублей. Ещё 670 миллионов потратят на ремонт крыш 138 малоэтажных домов, работы по которым завершат в ноябре.
— Мы в этом году направили хорошие деньги на ремонт крыш, уже начинайте активно работать с минфином по следующему году, наведём порядок в этом вопросе, — подчеркнул глава региона Радий Хабиров.