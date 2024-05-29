В этом году в Башкирии благоустроят 143 двора и отремонтируют 119 подъездов

Входные группы 28 подъездов оборудуют пандусами: их устанавливают там, где они действительно нужны и для этого есть техническая возможность. А всего на пандусы направят более трех миллионов рублей. Ещё 670 миллионов потратят на ремонт крыш 138 малоэтажных домов, работы по которым завершат в ноябре.