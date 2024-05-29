Axios: Израиль смягчил позицию по сделке с «Хамасом»

23 мая израильский кабинет военного времени одобрил возобновление переговоров с «Хамасом» при участии посредников после двухнедельной паузы. Изначально, как сообщали СМИ, Израиль ужесточил свою позицию по некоторым вопросам. Вслед за этим представители «Хамаса» заявили, что откажутся от переговоров, если Израиль не прекратит операцию в Рафахе и войну в целом.