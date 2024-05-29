Проведено крупное назначение в правительстве Омской области

В минувший вторник, 28 мая 2024 года, опубликовано распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко о назначении заместителя министра цифрового развития региона. Согласно нормативному акту, на указанном посту утвержден Сергей Деркач.
«Назначить Деркача Сергея Александровича заместителем министра цифрового развития и связи Омской области 27 мая 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — обозначено в опубликованном документе.
Напомним, Министерство цифрового развития и связи Омской области появилось осенью 2022 года, будучи выделено из регионального Минпрома. В июле 2023 года его возглавил Денис Цурканов, также получивший статус заместителя председателя правительства Омской области. До текущего назначения в структуре ведомства были в наличии первый замруководителя (Максим Макаленко) и один заместитель министра — Наталья Шилкина.