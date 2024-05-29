Текслер наградил главу Златоуста медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Алексей Текслер наградил уходящего в отставку главу Златоуста Максима Пекарского медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующее постановление размещено на сайте правовой информации.
Отмечаются «особые заслуги в сфере муниципального управления, направленные на развитие физической культуры и спорта Златоустовского городского округа».
Напомним, Пекарский 27 мая заявил о досрочной отставке. Он руководил муниципалитетом с октября 2019 года. Его заявление о сложении полномочий Собрание депутатов ЗГО рассмотрит 30 мая. Тогда же будет назначен врио главы города.