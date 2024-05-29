Текслер наградил главу Златоуста медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Напомним, Пекарский 27 мая заявил о досрочной отставке. Он руководил муниципалитетом с октября 2019 года. Его заявление о сложении полномочий Собрание депутатов ЗГО рассмотрит 30 мая. Тогда же будет назначен врио главы города.