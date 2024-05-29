Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер наградил главу Златоуста медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Напомним, Пекарский 27 мая заявил о досрочной отставке. Он руководил муниципалитетом с октября 2019 года.

Источник: РИА "Новости"

Алексей Текслер наградил уходящего в отставку главу Златоуста Максима Пекарского медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление размещено на сайте правовой информации.

Отмечаются «особые заслуги в сфере муниципального управления, направленные на развитие физической культуры и спорта Златоустовского городского округа».

Напомним, Пекарский 27 мая заявил о досрочной отставке. Он руководил муниципалитетом с октября 2019 года. Его заявление о сложении полномочий Собрание депутатов ЗГО рассмотрит 30 мая. Тогда же будет назначен врио главы города.