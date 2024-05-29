WP: США могут ввести санкции против КНР за помощь РФ

По его словам, американский лидер рассматривает эти «две новые жесткие контрмеры для борьбы с успехами России на Украине». По мнению обозревателя, «многие виды вооружений, которые, как надеялись Соединенные Штаты, помогут Украине, например танки M1 Abrams, реактивные системы залпового огня HIMARS и истребители F-16, оказались уязвимы для российских беспилотников, радиоэлектронных систем глушения и средств ПВО соответственно». Американские чиновники, продолжил Игнейшес, опасаются, что Россия сосредоточивает войска и технику непосредственно по ту сторону границы внутри России для наступления на Харьков и другие города на востоке Украины. Он считает, что ситуацию могло бы изменить американское вооружение, но Вашингтон пока не позволяет Киеву наносить удары по территории, которую США признают российской. Ситуация может измениться, поскольку другие страны НАТО оказывают давление на Байдена, требуя ослабить контроль, говорится в статье.