«Город без наркотиков» потребовал исключить Ройзмана* из фонда

Фонд неоднократно обращался к Ройзману* с предложениями добровольно выйти из состава учредителей, рассказал президент ГБН, депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Не получив ответов, представители фонда подали заявление в Арбитражный суд Свердловской области. Там рассматривать иск не стали, заявив, что спор не относится к компетенциям арбитража.
Теперь, по словам Жукова, фонд обратится в районный суд Екатеринбурга. «Держать его [Ройзмана*] в учредителях — для организации это репутационные потери», — пояснил нынешний глава ГБН. Сам Ройзман* заявил, что не видит оснований для исков в свой адрес: «Фонд не существует с 2014 года. Его имя как-то пытаются использовать, но он с 2014 года никакой работы не ведет».
«Город без наркотиков» был основан в Екатеринбурге в 1998 году. Спустя время в руководство фонда вошел Ройзман*, который на волне деятельности организации получил широкую известность. В том числе благодаря этому в 2013 году он смог стать мэром Екатеринбурга. Впоследствии Ройзман* прекратил сотрудничество с фондом, а осенью 2022-го Минюст объявил его иноагентом.
*Евгений Вадимович Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.
Игорь Сергеев