«Город без наркотиков» потребовал исключить Ройзмана* из фонда

Теперь, по словам Жукова, фонд обратится в районный суд Екатеринбурга. «Держать его [Ройзмана*] в учредителях — для организации это репутационные потери», — пояснил нынешний глава ГБН. Сам Ройзман* заявил, что не видит оснований для исков в свой адрес: «Фонд не существует с 2014 года. Его имя как-то пытаются использовать, но он с 2014 года никакой работы не ведет».