Чем интересен для Башкирии Узбекистан, что дают Узбекистану отношения с Башкирией.

— Видите, какие тектонические изменения происходят во внешнеэкономических отношениях. Благодаря поддержке нашего Президента мы создали нормальные каналы общения, своего рода коридор, в который бизнес должен заходить и сотрудничать. Мы создали систему гарантий, чтобы предприниматели понимали, что они попадают не в чужую неведомую страну, а в государство, с которым установлены добрые личные взаимоотношения. Здесь есть трудовые и земельные ресурсы, дешёвая электроэнергия, выход на рынки третьих государств, доступ к технологиям. То есть мы, главы регионов, как представители управленческой команды страны свою работу выполнили. Теперь сюда должен заходить бизнес, и это уже следующий этап нашей деятельности.