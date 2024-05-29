Чем интересен для Башкирии Узбекистан, что дают Узбекистану отношения с Башкирией.

Накануне завершился двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан.
Визит оказался довольно плодотворным, о чем говорят и обе стороны. Президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели переговоры и приняли участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.
Итогом визита стало подписание Москвой и Ташкентом 27 соглашений, меморандумов и протоколов в самых различных сферах. Так, в Узбекистане Россия будет строить атомную станцию малой мощности. Стороны договорились о сотрудничестве в культурной, научной и туристической сферах. Планируется также наращивание поставок газа по трубопроводу «Средняя Азия — Центр».
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество и в миграционной сфере, включая предоставление «достойных условий» приезжающим на заработки в Россию гражданам Узбекистана. Они также будут работать над увеличением товарооборота между странами. Стороны договорились обмениваться опытом в машино- и авиастроении. Был заключен и ряд других соглашений.
Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с несколькими коллегами — губернаторами работал в Узбекистане в составе российской делегации.
26 мая Радий Хабиров в Ташкенте встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Абдулла Арипов отметил стратегическое значение сотрудничества с регионами России, в том числе с нашей республикой.
— Мы активно развиваем отношения с Башкортостаном. Совсем недавно делегации регионов Узбекистана посетили ваш регион. Во время визитов обсудили большое количество направлений совместной работы, в том числе организацию на территории Ташкентской области филиала особой экономической зоны «Алга», — сказал Абдулла Арипов. — Мы также заинтересованы в развитии взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.
Радий Хабиров выразил признательность узбекской стороне за приём и содействие работе делегации. Глава Башкортостана также высоко оценил эффективность работы делегаций регионов Узбекистана во время визитов в республику.
— За последние два года наше сотрудничество перешло в плоскость конкретных решений и проектов. Уверен, что в ближайшее время мы приступим к их реализации. Для этого есть все возможности, — подчеркнул Радий Хабиров. — Недавно Башкортостан посетили шесть делегаций регионов Узбекистана. По итогам наших встреч уже готовим ряд соглашений в различных сферах.
Руководитель региона добавил, что башкирский бизнес проявил высокий интерес к сотрудничеству с узбекскими партнёрами. В этой связи в состав делегации республики вошли и руководители ряда компаний.
— Мы открываем уникальные возможности для совместной работы. В Узбекистане очень развиты машиностроение, лёгкая промышленность, газо- и нефтехимия. Здесь разумное и понятное нам законодательство, — сказал Радий Хабиров по итогам встречи. — Самое главное, что лидеры наших государств Владимир Владимирович Путин и Шавкат Миромонович Мирзиёев с доверием относятся друг к другу и стремятся к развитию взаимоотношений. В современных условиях это имеет огромное значение".
Подробнее проанализируем, чем интересен для Башкирии Узбекистан и что дают Узбекистану отношения с Башкирией.
Промышленная кооперация в машиностроении и нефтехимии и совместные технопарки
Узбекистан готов выделить площадку на территории Ташкентской области для создания технопарка, где можно реализовать ряд перспективных проектов совместно с Башкортостаном. Об этом 20 мая в Уфе во время встречи с Радием Хабировым заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
Глава Минэнерго Узбекистана предложил рассмотреть вопросы поставок компонентов для энергетики башкирского производства, в частности силовых трансформаторов и кабельной продукции для последующей сборки различного оборудования. Кроме того, зарубежные предприятия заинтересованы в сотрудничестве в сфере нефтепереработки, химической промышленности и деревообрабатывающего сектора.
— Химическая отрасль, в первую очередь малотоннажная химия, имеет огромный потенциал. Мы можем объединить знания, опыт, технологии и наладить совместное производство на территории Узбекистана.
Глава Башкортостана подчеркнул, что для достижения этих целей актуально работать в формате технопарка.
— Его создание позволило бы активизировать наше взаимодействие именно в части промышленной кооперации. Мы видим, что коллеги из Узбекистана сделали значительные шаги по развитию машиностроения, нефтехимии. Поэтому мы готовы делиться технологиями и компетенциями, обмениваться успешными решениями в организации таких производств.
27 мая в рамках визита в Узбекистан Глава Башкортостана посетил технопарк в Ташкенте. Это одна из крупнейших промплощадок на территории Центральной Азии.
ООО «Технопарк» создали в 2019 году на территории бывшего авиационного предприятия. За короткий срок здесь в партнёрстве с ведущими мировыми производителями развернули 16 высокотехнологичных производств. Более пяти тысяч специалистов различных отраслей на площади более 450 тысяч кв. м выпускают на территории технопарка промышленные кондиционеры и системы охлаждения, лифты и эскалаторы, водяные насосы, приборы учёта газа, водогрейные котлы, бытовые и торговые холодильники, стиральные машины, фурнитуру для мебели и другую продукцию.
Руководитель Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с организацией работы технопарка и особенностями действующих на его территории производств. Опыт работы промплощадки планируют использовать для запуска нового башкирско-узбекского технопарка в Ташкентской области. Кроме того, аналогичную площадку в перспективе намерены организовать и в нашей республике.
— Технопарки — один из эффективных инструментов для развития экономики, — отметил Радий Хабиров. — На территории Башкортостана активно развиваем сеть технопарков, куда приходят новые резиденты. Поэтому видим необходимость дальнейшего расширения такого формата работы, в том числе с международным участием.
Промышленные зоны и торговые дома
Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев 27 мая в Ташкенте на заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан озвучил планы по созданию совместных промышленных зон, в том числе реализации проекта по производству башкирского мёда.
Хоким Наманганской области Узбекистана Шавкат Абдуразаков рассказал, что их регион является одним из лидеров текстильной промышленности Узбекистана.
21 мая в Уфе в числе конкретных проектов стороны обсудили перспективы открытия в столице Башкирии торгового дома, где, в частности, будет продаваться текстиль из Узбекистана. Кроме того, отметили важность организации туристического обмена между регионами.
— Наша республика готова стать хабом, через который продукция из Узбекистана поставлялась бы по всей России. Интересны и предложения в сфере лёгкой промышленности, мы готовы оказать содействие в открытии у нас узбекского торгового дома.
Председатель Совета министров Каракалпакстана Фарход Эрманов во время встречи с Радием Хабировым в Уфе выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в различных отраслях экономики и социальной сферы.
— Башкортостан — один из динамично развивающихся регионов Российской Федерации.
Он предложил рассмотреть вопросы поставок из Башкортостана минеральных удобрений и биологических препаратов.
Совместные агропредприятия и логистический центр плодоовощной продукции для ПФО
Хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров на Совете регионов России и Узбекистана подчеркнул, что с руководством Башкортостана определены основные направления взаимодействия и подписаны дорожные карты по расширению сотрудничества.
— С Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым договорились о создании на более чем 10 тысячах га земли сельхозпредприятия по агрокультурам и животноводству. Оно будет обеспечивать рынки Узбекистана и России качественными продуктами питания — картофелем, пшеницей, молоком и мясом.
— Ферганская область — уникальная житница, очень развитый и сильный регион, — отметил Радий Хабиров. — По итогам 2023 года Узбекистан занимает пятое место во внешнеторговом обороте Башкортостана. Планируем и дальше повышать товарооборот.
— Башкортостан интересен для Ферганской области и всего Узбекистана, — сказал Хайрулло Бозаров — Мы готовы сотрудничать в сферах животноводства, растениеводства и выращивания овощей. У себя в республике мы — лидеры в сельском хозяйстве — у нас 50 тысяч га садов, 10 тысяч га виноградников, почти 350 тысяч га орошаемых земель, более 30 тысяч га овощных культур. Мы готовы напрямую поставлять нашу сельхозпродукцию. Нужно содействие с вашей стороны, чтобы совместно работать.
Обе стороны сейчас обсуждают возможность открытия в Башкортостане большого логистического центра для продукции из Узбекистана.
— Мы готовы поддержать этот инвестпроект и найти землю для нового объекта, — заверил Радий Хабиров. — Башкортостан в этом плане открывает выход на рынок всего Приволжского федерального округа.
Программа «Башкирское долголетие. Бухара»
«Сотрудничество по линии регионов даёт дополнительный импульс развитию туристических обменов между двумя странами. Турпоток в прошлом году вырос двукратно — 1,2 миллиона поездок. И россияне с удовольствием посещают исторические и культурные центры Узбекистана — Самарканд, Бухару, Хиву. И Ташкент развивается такими темпами, такой город становится», — заявил Владимир Путин во время Совета регионов России и Узбекистана.
Глава Башкортостана во время встречи с хокимом Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым также подчеркнул актуальность сотрудничества в сфере туризма.
— Поток наших туристов в Бухару большой. Три года назад мы открыли прямой авиарейс Уфа-Самарканд, вылеты выполняются один раз в неделю. А в Ташкент самолёт летает три раза в неделю, — пояснил Радий Хабиров. — Мы также готовы запустить программу «Башкирское долголетие. Бухара», чтобы представители старшего поколения смогли посетить Узбекистан. Для начала организуем тур для 500 наших пенсионеров.
«Согласен, что взаимодействие именно в туристической отрасли является одной из точек роста в наших отношениях. Нам есть что показать — в Бухаре более 850 исторических объектов и достопримечательностей», — отметил Ботир Зарипов.
Рост товарооборота и новые инвестпроекты
Обращаясь к руководителям регионов, Президент России отметил, что от их эффективной работы в значительной степени будет зависеть успешное развитие отношений между двумя государствами.
— Регионы действительно играют ключевую роль в упрочении отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Узбекистаном, вносят весомый вклад в развитие всего комплекса наших отношений, — сказал Владимир Путин. — Отмечу, что в общей сложности 78 из 89 субъектов Российской Федерации осуществляют взаимовыгодное партнёрство с узбекскими областями. Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным совместным усилиям регионов и властей, управленческих команд регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекает все больше участников.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в рамках расширения и укрепления полномасштабного партнёрства двух государств особое значение имеет дальнейшее развитие межрегионального диалога, его наполнение новым, практическим содержанием. На уровне регионов реализуют свыше 200 совместных проектов на общую сумму 4 млрд долларов. Кроме того, уже подготовили новый пакет соглашений на 5 млрд долларов.
— В ходе состоявшихся переговоров мы с уважаемым Владимиром Владимировичем установили новые амбициозные ориентиры сотрудничества на перспективу. Это выход на товарооборот в 30 млрд долларов в ближайшие годы и освоение инвестиций в объёме до 10 млрд долларов уже в следующем году. Это большая задача, — сказал президент Узбекистана.
— Видите, какие тектонические изменения происходят во внешнеэкономических отношениях. Благодаря поддержке нашего Президента мы создали нормальные каналы общения, своего рода коридор, в который бизнес должен заходить и сотрудничать. Мы создали систему гарантий, чтобы предприниматели понимали, что они попадают не в чужую неведомую страну, а в государство, с которым установлены добрые личные взаимоотношения. Здесь есть трудовые и земельные ресурсы, дешёвая электроэнергия, выход на рынки третьих государств, доступ к технологиям. То есть мы, главы регионов, как представители управленческой команды страны свою работу выполнили. Теперь сюда должен заходить бизнес, и это уже следующий этап нашей деятельности.
Руководитель республики также обозначил ключевые перспективы дальнейшего сотрудничества.
— На Совете регионов много говорили о Башкортостане. У нас есть и уже реализованные проекты, и те, которые находятся в высокой степени готовности. Есть ряд намерений. Наша задача — чтобы все они были реализованы, — сказал Радий Хабиров. — Уже через год многие инициативы будут воплощены в жизнь. Сейчас дело только за бизнесом.