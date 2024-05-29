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Как Казахстан обеспечивает права своих граждан за рубежом

Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) в рамках реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023−2027 годы ведет проработку двусторонних соглашений по обеспечению трудовых и социальных прав трудовых мигрантов со странами, привлекающими значительное число казахстанских граждан, передает DKNews.kz.

Источник: МТСЗН РК

На сегодняшний день проекты соглашений по регулированию вопросов трудовой деятельности и защиты прав трудящихся-мигрантов разработаны с такими государствами, как: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Великобритания, Республика Корея, Израиль, Германия, Латвия и Новая Зеландия.

При этом уже достигнуто соглашение с Катаром, которое регламентирует порядок въезда, пребывания и выезда трудовых мигрантов; защиту их прав в части оплаты и условий труда, компенсаций; порядок возмещения ущерба при получении увечья во время исполнения трудовых обязанностей и т. д.

В дальнейшем все достигнутые двухсторонние соглашения позволят обеспечить трудовые и социальные права как трудовых мигрантов из Казахстана, так и из стран-контрагентов.

Также совместно с Министерством труда и занятости Республики Корея ведется работа по включению Казахстана в южнокорейскую систему «Employment Permit System» (далее — EPS), которая позволит нашим гражданам легально трудоустроится в Южной Корее, а также обеспечить им равные условия труда и защиту прав.

Кроме того, ведется работа по созданию центра для проведения обучения казахстанцев по системе EPS в г. Конаев.