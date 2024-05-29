Как Казахстан обеспечивает права своих граждан за рубежом

При этом уже достигнуто соглашение с Катаром, которое регламентирует порядок въезда, пребывания и выезда трудовых мигрантов; защиту их прав в части оплаты и условий труда, компенсаций; порядок возмещения ущерба при получении увечья во время исполнения трудовых обязанностей и т. д.