Как Казахстан обеспечивает права своих граждан за рубежом

На сегодняшний день проекты соглашений по регулированию вопросов трудовой деятельности и защиты прав трудящихся-мигрантов разработаны с такими государствами, как: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Великобритания, Республика Корея, Израиль, Германия, Латвия и Новая Зеландия.
При этом уже достигнуто соглашение с Катаром, которое регламентирует порядок въезда, пребывания и выезда трудовых мигрантов; защиту их прав в части оплаты и условий труда, компенсаций; порядок возмещения ущерба при получении увечья во время исполнения трудовых обязанностей
В дальнейшем все достигнутые двухсторонние соглашения позволят обеспечить трудовые и социальные права как трудовых мигрантов из Казахстана, так и из стран-контрагентов.
Также совместно с Министерством труда и занятости Республики Корея ведется работа по включению Казахстана в южнокорейскую систему «Employment Permit System» (далее — EPS), которая позволит нашим гражданам легально трудоустроится в Южной Корее, а также обеспечить им равные условия труда и защиту прав.
Кроме того, ведется работа по созданию центра для проведения обучения казахстанцев по системе EPS в г. Конаев.