Глава свердловской ГИБДД предложил сделать дороги неровными для электросамокатов

При этом он не считает, что полный запрет самокатов станет хорошим решением. «Но мы тогда введем неудобства для пешеходов, пенсионеров, матерей с колясками, тех же несовершеннолетних, которые едут на маленьких велосипедах в присутствии взрослых, как они будут эти неровности пересекать? Но я против кардинального запрета самокатов, это не панацея», — считает глава областной ГИБДД. Он также предложил кикшеринговым компаниям ставить самокаты «на значительное расстояние», чтобы у выходящих из школ детей не возникало желания воспользоваться ими для поездки из-за высокой доступности.