Суд во Владивостоке отклонил кассацию Артёма Самсонова по делу об игрушке для взрослых

Артём Самсонов был задержан в ноябре 2021 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-ти лет). По версии следствия, политик якобы несколько лет назад показал «предмет интимного характера» в компании знакомых, несмотря на присутствие 11-летнего мальчика. Да не только показал, но и рассказал, что это и как этим пользоваться. С самого ареста Самсонов заявляет, что считает себя невиновным, и настаивает на том, что обвинения надуманные и что в год, когда якобы было совершено преступление, он даже не видел этого несовершеннолетнего.