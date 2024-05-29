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Суд во Владивостоке отклонил кассацию Артёма Самсонова по делу об игрушке для взрослых

Бывший депутат-коммунист продолжает борьбу за свою невиновность.

Источник: PrimaMedia.ru

Девятый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы бывшего депутата-коммуниста Артёма Самсонова, получившего 13 лет колонии по громкому «делу о мальчике и игрушке для взрослых». Заседание состоялось в среду, 29 мая, во Владивостоке, передает корр. ИА PrimaMedia.

Артём Самсонов был задержан в ноябре 2021 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-ти лет). По версии следствия, политик якобы несколько лет назад показал «предмет интимного характера» в компании знакомых, несмотря на присутствие 11-летнего мальчика. Да не только показал, но и рассказал, что это и как этим пользоваться. С самого ареста Самсонов заявляет, что считает себя невиновным, и настаивает на том, что обвинения надуманные и что в год, когда якобы было совершено преступление, он даже не видел этого несовершеннолетнего.

Девятый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел 29 мая жалобы защиты на приговор Советского суда Владивостока, признавшего Артема Самсонова виновным и назначившим ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, а также на апелляционное определение Приморского краевого суда.

"Суд отказал в жалобах, оставив в силе решения нижестоящих судов, — рассказал адвокат Игорь Мельник, пояснив, что он и его подзащитный будут настаивать на невиновности и дальше. Впереди обжалование приговора в Верховном суде РФ.

В настоящее время Самсонов отбывает наказание в колонии строгого режима.