Казахстан и Нидерланды будут сотрудничать в работе по противодействию паводкам

Министерство водных ресурсов и ирригации и Королевство Нидерландов заключили двусторонние меморандумы. В церемонии подписания документов приняли участие министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, первый вице-министр Болат Бекнияз и Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов в Казахстане Николаас Схермерс, сообщает пресс-служба профильного ведомства.
Первый документ — Меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации РК и Министерством иностранных дел Нидерландов — предусматривает сотрудничество в вопросах строительства и использования водохозяйственных сооружений, прогнозирования паводков и планирования противопаводковых мероприятий. Документом предусматривается обмен опытом в регулировании и использовании паводкых вод, а также изучение опыта Нидерландов по части управления речными стоками.
Второй меморандум, подписанный с Делфтским институтом водного образования (IHE Delft), предусматривает подготовку специалистов водной отрасли, взаимодействие в сфере науки и инновационных технологий в водной отрасли.
«Сегодняшняя встреча — важный этап в наших отношениях с Нидерландами. Уверен, что наше сотрудничество поможет реализовать масштабные и перспективные проекты, а обмен опытом и технологии позволят раскрыть потенциал отечественного водного сектора», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.