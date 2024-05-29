Казахстан и Нидерланды будут сотрудничать в работе по противодействию паводкам

Первый документ — Меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации РК и Министерством иностранных дел Нидерландов — предусматривает сотрудничество в вопросах строительства и использования водохозяйственных сооружений, прогнозирования паводков и планирования противопаводковых мероприятий. Документом предусматривается обмен опытом в регулировании и использовании паводкых вод, а также изучение опыта Нидерландов по части управления речными стоками.