Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал про востребованность и эффективность ЕАЭС за 10 лет

Лукашенко поздравил с Днем Евразийского экономического союза.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая 2024 года поздравил с Днем Евразийского экономического союза, сказав про его востребованность и эффективность за десять лет существования. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства адресовал поздравления председателю Высшего Евразийского экономического совета, премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Кроме того, поздравительные слова были адресованы членам ВЕЭС — президенту России Владимиру Путину, лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и главе Кыргызстана Садыру Жапарову.

— За десять лет своего существования ЕАЭС убедительно доказал востребованность и эффективность, — заявил президент Беларуси.

Он отметил, что сегодня ЕАЭС является важным региональным интеграционным объединением, которое обеспечивает тесное экономическое взаимодействие государств-участников на основе равноправия, а также партнерства.

Лукашенко выразил уверенность в том, что дальнейшее расширение деятельности указанного союза, зарекомендовавшего себя как уникальная диалоговая площадка, даст возможность успешно решать масштабные задачи, которые закреплены в Договоре о Евразийском экономическом союзе, а также внесет весомый вклад в совместное противодействие внешним вызовам.

— Буду рад продолжению нашего конструктивного сотрудничества, — заявил глава государства.

Лукашенко Александр
экономика
ЕАЭС