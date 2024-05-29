Лукашенко сказал про востребованность и эффективность ЕАЭС за 10 лет

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая 2024 года поздравил с Днем Евразийского экономического союза, сказав про его востребованность и эффективность за десять лет существования. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Глава государства адресовал поздравления председателю Высшего Евразийского экономического совета, премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Кроме того, поздравительные слова были адресованы членам ВЕЭС — президенту России Владимиру Путину, лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и главе Кыргызстана Садыру Жапарову.
— За десять лет своего существования ЕАЭС убедительно доказал востребованность и эффективность, — заявил президент Беларуси.
Он отметил, что сегодня ЕАЭС является важным региональным интеграционным объединением, которое обеспечивает тесное экономическое взаимодействие государств-участников на основе равноправия, а также партнерства.
Лукашенко выразил уверенность в том, что дальнейшее расширение деятельности указанного союза, зарекомендовавшего себя как уникальная диалоговая площадка, даст возможность успешно решать масштабные задачи, которые закреплены в Договоре о Евразийском экономическом союзе, а также внесет весомый вклад в совместное противодействие внешним вызовам.
— Буду рад продолжению нашего конструктивного сотрудничества, — заявил глава государства.