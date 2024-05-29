Минск ратифицировал договор с ОАЭ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

«Ратифицировать соглашение о сотрудничестве в области безопасности и противодействия терроризму между правительством Беларусь и правительством Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в документе.
Международный договор был подписан сторонами в Абу-Даби 2 октября 2023 года.
Компетентные органы
Документом определены компетентными органами, которые от белорусской стороны будут заниматься вопросам выполнения этого соглашения.
В частности, ими определены Госкомитет судебных экспертиз, ГПК, ГТК, департамент финансовых расследований КГК, Комитет государственной безопасности, а также Следственный комитет.
Кроме того, Совмину поручено принять меры, которые необходимы для реализации положений этого межправительственного соглашения.
Цели соглашения
В Палате представителей Нацсобрания сообщали, что соглашение разработано для актуализации и развития двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества в области борьбы с преступностью.
Документ направлен на расширение двустороннего сотрудничества между Беларусью и ОАЭ через обмен информацией и опытом по всем вопросам, представляющим угрозу нацбезопасности государств, для предотвращения, выявления и противодействия всем взаимно согласованным формам преступности. В нем также расширены области и направления взаимного сотрудничества.
В соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать через центральные компетентные органы в соответствии с законодательством и международными договорами своих государств. В Беларуси этим будет заниматься министерство внутренних дел.