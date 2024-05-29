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Минск ратифицировал договор с ОАЭ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировал межправительственное соглашения с ОАЭ о сотрудничестве в области безопасности и противодействия терроризму, документ № 9-З от 24 мая опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале страны. Этот законопроект был принят нижней палатой белорусского парламента 17 апреля 2024 года и 6 мая — одобрен верхней палатой.

Источник: Sputnik.by

«Ратифицировать соглашение о сотрудничестве в области безопасности и противодействия терроризму между правительством Беларусь и правительством Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в документе.

Международный договор был подписан сторонами в Абу-Даби 2 октября 2023 года.

Компетентные органы

Документом определены компетентными органами, которые от белорусской стороны будут заниматься вопросам выполнения этого соглашения.

В частности, ими определены Госкомитет судебных экспертиз, ГПК, ГТК, департамент финансовых расследований КГК, Комитет государственной безопасности, а также Следственный комитет.

Кроме того, Совмину поручено принять меры, которые необходимы для реализации положений этого межправительственного соглашения.

Цели соглашения

В Палате представителей Нацсобрания сообщали, что соглашение разработано для актуализации и развития двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества в области борьбы с преступностью.

Документ направлен на расширение двустороннего сотрудничества между Беларусью и ОАЭ через обмен информацией и опытом по всем вопросам, представляющим угрозу нацбезопасности государств, для предотвращения, выявления и противодействия всем взаимно согласованным формам преступности. В нем также расширены области и направления взаимного сотрудничества.

В соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать через центральные компетентные органы в соответствии с законодательством и международными договорами своих государств. В Беларуси этим будет заниматься министерство внутренних дел.

Лукашенко Александр