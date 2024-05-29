Минск ратифицировал договор с ОАЭ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Документ направлен на расширение двустороннего сотрудничества между Беларусью и ОАЭ через обмен информацией и опытом по всем вопросам, представляющим угрозу нацбезопасности государств, для предотвращения, выявления и противодействия всем взаимно согласованным формам преступности. В нем также расширены области и направления взаимного сотрудничества.