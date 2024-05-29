В ЮАР началось голосование на парламентских и региональных выборах

Основной вопрос состоит в том, сможет ли АНК сохранить абсолютное доминирование на политической сцене ЮАР, которое продолжается уже 30 лет, и получить поддержку более 50% электората. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному службой The Social Research Foundation, АНК может рассчитывать на поддержку 43% избирателей, опирающаяся на белое меньшинство партия «Демократический альянс» — 24%, «Умконто ве сизве» (МК, в переводе с зулусского — «Копье нации»), лидером которой является бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, — 13%, и леворадикальная партия Джулиуса Малемы «Борцы за экономическую свободу» — 10%. Между тем служба АНК по изучению настроений общества считает, что партия может получить от 48 до 52% голосов. На предыдущих выборах в мае 2019 года АНК показала результат в 57,5%.