В ЮАР началось голосование на парламентских и региональных выборах

В списки для голосования внесены 27,79 млн человек из 62 млн населения страны. Им предстоит избрать из 14,5 тыс. кандидатов новый состав нижней палаты парламента — Национальной ассамблеи, которая насчитывает 400 депутатов, и законодательных собраний всех 9 провинций. Каждое из них имеет от 30 до 80 членов в зависимости от численности населения. Никогда в истории республики выборы не были столь конкурентными. Власти объявили день голосования выходным.
Каждый избиратель получает три бюллетеня, отличающиеся друг от друга по цвету. В двух первых — общенациональный и региональный партийные списки на выборах в парламент. Оставшийся — партийный список, к которому добавлены независимые кандидаты на выборах в законодательные собрания провинций. Впервые в истории ЮАР к этим выборам допущены независимые кандидаты, однако общенационального списка для них нет.
Новый состав Национальной ассамблеи изберет из своего состава президента ЮАР на предстоящие пять лет. Правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) утвердила своего лидера и действующего главу государства Сирила Рамапосу кандидатом на новый президентский срок.
Основной вопрос состоит в том, сможет ли АНК сохранить абсолютное доминирование на политической сцене ЮАР, которое продолжается уже 30 лет, и получить поддержку более 50% электората. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному службой The Social Research Foundation, АНК может рассчитывать на поддержку 43% избирателей, опирающаяся на белое меньшинство партия «Демократический альянс» — 24%, «Умконто ве сизве» (МК, в переводе с зулусского — «Копье нации»), лидером которой является бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, — 13%, и леворадикальная партия Джулиуса Малемы «Борцы за экономическую свободу» — 10%. Между тем служба АНК по изучению настроений общества считает, что партия может получить от 48 до 52% голосов. На предыдущих выборах в мае 2019 года АНК показала результат в 57,5%.
Если АНК не сможет набрать половину мест плюс одно в Национальной ассамблее, то ей придется искать партнера по правящей коалиции или создать правительство меньшинства.
В центре внимания безопасность.
Власти ЮАР крайне обеспокоены возможными беспорядками в ходе дня голосования и приняли ряд мер для их недопущения, отмечает местная радиостанция SABC. В начале года был создан Центр правосудия, предотвращения преступлений и безопасности ЮАР, в который вошли Минобороны, Минюст, полиция и спецслужбы. Ведется постоянный мониторинг всей территории страны в целях обеспечения порядка. Наряду с полицией и сотрудниками спецслужб для охраны наиболее важных объектов инфраструктуры привлечены армейские части. Общее число военнослужащих, задействованных в обеспечении порядка, достигает 2,8 тыс.
В июле 2021 года в ЮАР произошли крупные беспорядки, которые начались в Квазулу-Наталь с протестов против тюремного заключения Зумы. В результате погибли более 300 человек, был нанесен значительный материальный ущерб как государственной, так и частной собственности.
Окончательные результаты выборов должны быть объявлены Независимой избирательной комиссией