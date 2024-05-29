В Башкирии на инвест-сабантуе «Зауралье» заключили соглашения на 103 млрд рублей

Помимо деловой программы, организаторы подготовили и культурную. Так, в первый день форума состоялся конкурс самоваров. Конкурсанты, а в их числе жители не только разных районов республики, но и других регионов России, привезли самовары всевозможных размеров и форм. Баймакцы, например, представили большой медный самовар объемом 40 литров, а конкурсанты из Оренбурга привезли прародителя самоваров — сбитень, которому исполнилось 300 лет. Чуть подальше от выставки самоваров расположились юрты и избы. Здесь прошли театрализованные представления, благодаря которым посетители познакомились с народными обычаями и обрядами, продегустировали национальные блюда. В парке работала выставка творчества народных мастеров, где можно было увидеть картины из войлока, музейные экспонаты, вязаные изделия.