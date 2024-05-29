В Башкирии на инвест-сабантуе «Зауралье» заключили соглашения на 103 млрд рублей

Главным итогом инвест-сабантуя «Зауралье-2024» в этом году стало подписание 50 соглашений с общим объемом инвестиций более 103 миллиардов рублей.
Среди них как крупные, например о намерении построить Комплекс специальных химических производств, так и более мелкие, но также важные для развития республики.
Так, глава Зилаирского района Борис Мелкоедов и предприниматель Александр Чугунов заключили соглашение о строительстве придорожного комплекса «Тайга» в селе Зилаир.
— Наш район все чаще притягивает к себе путешественников, но с точки зрения объектов туристической инфраструктуры остается слабым, поэтому мы приветствуем желание бизнеса вкладываться в его развитие, — отметил руководитель муниципалитета.
Глава Баймакского района Фанис Аминев подписал три соглашения с предпринимателями об инвестиционных намерениях. Согласно им, на территории муниципалитета будут строиться автомастерские и развиваться животноводство.
По еще одному подписанному соглашению в этом году в поселке Чишмы Чишминского района появится гастромаркет «ЭкоПышка». Это первый пилотный проект сети в Республике Башкортостан за пределами Уфы. Объем вложений составит 20 миллионов рублей. Будет создано 20 новых рабочих мест. Руководители Корпорации развития РБ и Комбината строительных материалов Уфы договорились о запуске в особой экономической зоне «Алга» инвестиционного проекта производства изделий из бетона.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что такие форумы фокусируют внимание инвесторов на конкретных проектах.
— Башкортостан на всей своей территории очень неоднороден — есть промышленные центры, есть сельскохозяйственные районы. Мы не первый год проводим подобные международные инвестиционные форумы. Задача простая и понятная — показать и расширить инвестиционную привлекательность муниципальных районов, здесь находящихся, — подчеркнул Радий Хабиров.
В рамках инвестсабантуя провели 20 сессий, на которых обсудили проблемы с трансфером денег между турецкими и российскими предпринимателями из-за угрозы вторичных санкций, перспективы экономики замкнутого цикла, возможности развития креативной индустрии и многое другое.
Помимо деловой программы, организаторы подготовили и культурную. Так, в первый день форума состоялся конкурс самоваров. Конкурсанты, а в их числе жители не только разных районов республики, но и других регионов России, привезли самовары всевозможных размеров и форм. Баймакцы, например, представили большой медный самовар объемом 40 литров, а конкурсанты из Оренбурга привезли прародителя самоваров — сбитень, которому исполнилось 300 лет. Чуть подальше от выставки самоваров расположились юрты и избы. Здесь прошли театрализованные представления, благодаря которым посетители познакомились с народными обычаями и обрядами, продегустировали национальные блюда. В парке работала выставка творчества народных мастеров, где можно было увидеть картины из войлока, музейные экспонаты, вязаные изделия.
Инвест-сабантуй в Сибае совместили с днем города. Хедлайнером концертной программы стала группа «Ялла» во главе с Фарухом Закировым.
Завершился форум уже ставшим традиционным народным праздником Сабантуй в Абзелиловском районе.
Цифра
3500 человек стали участниками деловой программы форума.