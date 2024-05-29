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Встреча Алейника и Сийярто проходит в Минске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Венгрии Сергей Алейник и Петер Сийярто проводят в Минске двустороннюю встречу, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в Беларусь для участия в заседании межправительственной белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. Оба министра являются ее сопредседателями.

Предполагается, что стороны обсудят ряд прикладных торгово-экономических и инвестиционных вопросов. В фокусе работы будет взаимодействие в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленной кооперации, здравоохранения, фармацевтики, строительства, спорта, туризма, образования и науки.

В этот же день в Минске состоится белорусско-венгерский бизнес-форум, который откроют главы внешнеполитических ведомств.