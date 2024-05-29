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Трамп продал свой самолет из-за высоких судебных издержек

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Компания американского экс-президента Дональда Трампа продала один из его частных самолетов стоимостью 10 миллионов долларов на фоне высоких судебных издержек, об этом сообщает издание Daily Beast.

Источник: AP 2023

По данным издания, принадлежавший Трампу самолет Cessna 1997 года приобрел иранский магнат и донор-республиканец Мехрдада Моайеди. Точные условия продажи самолета не раскрываются.

Ранее в 2020 году Моайеди направил 247 тысяч долларов в политический комитет, связанный с кампанией Трампа. Он также отправлял сотни тысяч долларов в поддержку других кандидатов республиканской партии, в частности, экс-постпреду США при ООН Никки Хейли и сенатору от штата Техас Теду Крузу.

Заканчиваются деньги

Решение о продаже самолета было принято после того, как в отношении Трампа были вынесены судебные решения на сумму около полумиллиарда долларов.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что у экс-президента заканчиваются деньги на судебные расходы. По данным агентства, Трамп финансирует свои судебные тяжбы за счет комитета Save America, который собирает средства от доноров.

По данным Financial Times, всего с января 2023 года Трамп потратил на судебные расходы более 76 миллионов долларов, что составляет около четверти пожертвованных его предвыборной кампании средств.

Виновен в мошенничестве

Ранее в феврале суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. При оглашении приговора называлась сумма в 355 миллионов долларов. При оформлении решения к ним были добавлены проценты, которые набежали с 11 мая 2022 года. В итоге общая сумма штрафа выросла и составила 454 миллиона долларов.

По решению суда экс-главе государства также запрещено занимать ряд должностей и обращаться за кредитами в штате Нью-Йорк.

Юристы бывшего главы государства подали на это постановление апелляцию.

Выборы в США

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Главных соперников в предвыборной гонке двое: от партии демократов — действующий глава государства Джо Байден, и от республиканской партии — экс-президент Дональд Трамп.

Трамп Дональд