Трамп продал свой самолет из-за высоких судебных издержек

По данным издания, принадлежавший Трампу самолет Cessna 1997 года приобрел иранский магнат и донор-республиканец Мехрдада Моайеди. Точные условия продажи самолета не раскрываются.
Ранее в 2020 году Моайеди направил 247 тысяч долларов в политический комитет, связанный с кампанией Трампа. Он также отправлял сотни тысяч долларов в поддержку других кандидатов республиканской партии, в частности, экс-постпреду США при ООН Никки Хейли и сенатору от штата Техас Теду Крузу.
Заканчиваются деньги
Решение о продаже самолета было принято после того, как в отношении Трампа были вынесены судебные решения на сумму около полумиллиарда долларов.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что у экс-президента заканчиваются деньги на судебные расходы. По данным агентства, Трамп финансирует свои судебные тяжбы за счет комитета Save America, который собирает средства от доноров.
По данным Financial Times, всего с января 2023 года Трамп потратил на судебные расходы более 76 миллионов долларов, что составляет около четверти пожертвованных его предвыборной кампании средств.
Виновен в мошенничестве
Ранее в феврале суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. При оглашении приговора называлась сумма в 355 миллионов долларов. При оформлении решения к ним были добавлены проценты, которые набежали с 11 мая 2022 года. В итоге общая сумма штрафа выросла и составила 454 миллиона долларов.
По решению суда экс-главе государства также запрещено занимать ряд должностей и обращаться за кредитами в штате Нью-Йорк.
Юристы бывшего главы государства подали на это постановление апелляцию.
Выборы в США
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Главных соперников в предвыборной гонке двое: от партии демократов — действующий глава государства Джо Байден, и от республиканской партии — экс-президент Дональд Трамп.