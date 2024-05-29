Трамп продал свой самолет из-за высоких судебных издержек

Ранее в 2020 году Моайеди направил 247 тысяч долларов в политический комитет, связанный с кампанией Трампа. Он также отправлял сотни тысяч долларов в поддержку других кандидатов республиканской партии, в частности, экс-постпреду США при ООН Никки Хейли и сенатору от штата Техас Теду Крузу.