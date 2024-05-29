В Башкирии хотят узаконить временное ограничение движения на автодорогах.

«Федеральным законодательством определены ситуации, дающие основания для перекрытия дорог, но практика показывает, что тут есть пробелы, особенно когда речь идет о переустройстве коммуникаций или проведении массовых мероприятий на местном уровне. Мы вносим изменения в республиканский закон с тем, чтобы урегулировать взаимодействие в этом вопросе на уровне муниципалитетов с министерством транспорта и дорожного хозяйства и ГАИ. Это поможет лучше планировать ограничения на дорогах, чтобы заранее информировать автомобилистов и перераспределять транспортные потоки», — пояснил он.