В Башкирии хотят узаконить временное ограничение движения на автодорогах.

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют узаконить временное ограничение движения на автодорогах. По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, законопроект устанавливает случаи временного ограничения или прекращения движения автомобилей в населенных пунктах на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.
«Федеральным законодательством определены ситуации, дающие основания для перекрытия дорог, но практика показывает, что тут есть пробелы, особенно когда речь идет о переустройстве коммуникаций или проведении массовых мероприятий на местном уровне. Мы вносим изменения в республиканский закон с тем, чтобы урегулировать взаимодействие в этом вопросе на уровне муниципалитетов с министерством транспорта и дорожного хозяйства и ГАИ. Это поможет лучше планировать ограничения на дорогах, чтобы заранее информировать автомобилистов и перераспределять транспортные потоки», — пояснил он.
Согласно законопроекту временные ограничения или прекращение движения машин по дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов могут устанавливаться:
при аварийных ситуациях на автомобильных дорогах (дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии); при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог; при выявлении дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, создающих угрозу безопасности дорожного движения; при проведении публичных, культурно-массовых мероприятий, официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.
Как информировал «Башинформ», депутаты Госсобрания Башкортостана также намерены внести изменения в Кодекс РБ об административных правонарушениях, дающие право спасателям составлять протоколы и налагать штрафы в размере от двух тысяч рублей для граждан и до 25 тысяч рублей для юридических лиц.