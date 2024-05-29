Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета

Госсовет был образован 1 сентября 2000 года. Он формируется президентом для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти», а также для определения ключевых направлений внутренней и внешней политики РФ. Госсовет участвует в том числе в разработке стратегических задач, в формировании политики регионов и социально-экономической политики страны.