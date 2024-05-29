«Вот и все! <…> Это новый этап в спирали тотального конфликта!» — отметил он.
Филиппо подчеркнул, что большинство французов против подобной эскалации. Он призвал прекратить обострение украинского конфликта и найти способы заключения мира.
В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав «инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих». Позднее телеканал BFM сообщил со ссылкой на Министерство обороны Франции, что вопрос отправки военных инструкторов на Украину все еще прорабатывается.
Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.