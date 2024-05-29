«Вот и все»: во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине

В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав «инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих». Позднее телеканал BFM сообщил со ссылкой на Министерство обороны Франции, что вопрос отправки военных инструкторов на Украину все еще прорабатывается.