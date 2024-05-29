Касым-Жомарт Токаев высказался о роли средних держав и принципах мультилатерализма

Действительно, такие страны, как наша, не имеют столь же значительного глобального влияния, как мировые сверхдержавы. Но у нас есть экономическая мощь, военный потенциал и, что еще важнее, политическая воля и дипломатическая хватка, необходимые для оказания существенного влияния на мировой арене по самым разным вопросам — от продовольственной и энергетической безопасности, перехода к «зеленым» и информационным технологиям до устойчивости цепочек поставок.