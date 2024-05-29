«Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени: на выходных он призвал президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина принять участие в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии для достижения “настоящего мира”», — говорится в материале.
Как указала обозреватель, западных союзников Киева все меньше волнует Украина, поскольку все их внимание постепенно перенимает внутренняя политическая обстановка в своих странах: несмотря на призывы Зеленского, американский президент Джо Байден не примет участие в его саммите, так как больше заинтересован в скорых выборах в США.
По мнению журналистки, пока Россия становится сильнее, у Украины остались лишь считаные месяцы на какое-либо сопротивление.
Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии заявил, что неопределившиеся с саммитом в Швейцарии страны хуже врагов.
Швейцария проведет