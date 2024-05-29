Глава МИД Венгрии назвал цель развития сотрудничества с Белоруссией

«Верим, что нужно держать открытыми каналы коммуникации. Мы надеемся на мир (в регионе — ред.). Как страна, находящаяся рядом с Украиной, мы заинтересованы в этом. Ситуация остается непростой, в том числе в наших двусторонних отношениях из-за введенных санкций ЕС. Но есть сферы, не затронутые санкциями», — сказал Сийярто на встрече с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником в Минске.
Он подчеркнул, что в этом плане у Венгрии «четкая и прямая позиция». «Мы готовы укреплять наше сотрудничество в тех сферах, где юридически это возможно. Мы открыты к укреплению сотрудничества по этим направлениям», — сказал министр. По его словам, это АПК, сельское хозяйство, фармацевтика, продовольственная безопасность.
Он отметил, что в Минск в составе делегации приехали руководители 24 венгерских компаний, которые участвуют в бизнес-форуме в белорусской столице. Это демонстрирует наличие интереса со стороны бизнеса, а не только политический интерес, подчеркнул Сийярто. Сийярто также поздравил Белоруссию с полетом в космос ее первого космонавта и отметил, что у Венгрии также есть планы по подготовке в ближайшее время своего космонавта, и высказался за сотрудничество в космической сфере.
«Европа находится в сложной ситуации. Из-за войны и данных на нее ответов усложняется сотрудничество между восточной и западной частями континента. Однако наша цель — развивать сотрудничество с Белоруссией в сферах, не затронутых санкциями. Поэтому мы отправляемся на заседание совместной экономической комиссии и со мной едут руководители 24 венгерских компаний», — написал Сийярто ранее в соцсети Facebook*.
Глава МИД Белоруссии Алейник отметил, что планирует обсудить со своим венгерский коллегой двусторонние отношения, развитие ситуации в регионе и ряд других вопросов. По его словам, представительность делегации, прибывшей из Венгрии, подтверждает интрес сторон к укреплению сотрудничества. Министр отметил, что отношения Белоруссии и Венгрии развиваются поступательно в позитивном ключе в разных сферах — от межгосударственных отношений до взаимодействия бизнесов и межличностных контактов. Алейник отметил, что ситуация в регионе изменяется, но стороны продолжают сохранять интерес к укреплению сотрудничества.
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