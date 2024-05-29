Глава МИД Венгрии назвал цель развития сотрудничества с Белоруссией

Он отметил, что в Минск в составе делегации приехали руководители 24 венгерских компаний, которые участвуют в бизнес-форуме в белорусской столице. Это демонстрирует наличие интереса со стороны бизнеса, а не только политический интерес, подчеркнул Сийярто. Сийярто также поздравил Белоруссию с полетом в космос ее первого космонавта и отметил, что у Венгрии также есть планы по подготовке в ближайшее время своего космонавта, и высказался за сотрудничество в космической сфере.