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В Татарстане выборы депутатов Госсовета республики пройдут 8 сентября

Это решение будет рассмотрено на очередном заседании.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане выборы депутатов Госсовета республики пройдут 8 сентября. Это решения единогласно приняли на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

По словам председателя комитета Альберта Хабибулина, вопрос о назначении выборов включат в повестку дня очередного заседания Госсовета региона.

Предстоящая выборная кампания имеет ряд новшеств. Согласно поправкам, кандидатам со статусом иноагента запрещено участвовать в выборах. Также депутатов, сенаторов, губернаторов и мэров лишат полномочий при наличии этого статуса.

Напомним, победителем праймериз «Единой России» в Татарстане стал Фарид Мухаметшин.