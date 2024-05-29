В Татарстане выборы депутатов Госсовета республики пройдут 8 сентября. Это решения единогласно приняли на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
По словам председателя комитета Альберта Хабибулина, вопрос о назначении выборов включат в повестку дня очередного заседания Госсовета региона.
Предстоящая выборная кампания имеет ряд новшеств. Согласно поправкам, кандидатам со статусом иноагента запрещено участвовать в выборах. Также депутатов, сенаторов, губернаторов и мэров лишат полномочий при наличии этого статуса.
Напомним, победителем праймериз «Единой России» в Татарстане стал Фарид Мухаметшин.