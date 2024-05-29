Губернатор Куйвашев подписал указ об именных стипендиях спортсменам

«Получателями стипендий главы региона являются спортсмены по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта, развиваемым на всероссийском уровне. Кроме того, в число стипендиатов входят победители чемпионатов и первенств России, победители и призеры Спартакиад, а также участники сборных России», — уточнили в департаменте информполитики.