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Губернатор Куйвашев подписал указ об именных стипендиях спортсменам

Именные стипендии будут получать почти 500 свердловских спортсменов, достигших высоких результатов.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об именных стипендиях свердловчанам, достигшим высоких спортивных результатов. От 3 до 5,5 тысячи рублей будут ежемесячно получать 482 талантливых спортсмена, которые по итогам 2023 года смогли добиться выдающихся результатов на соревнованиях международного и всероссийского уровней.

«Получателями стипендий главы региона являются спортсмены по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта, развиваемым на всероссийском уровне. Кроме того, в число стипендиатов входят победители чемпионатов и первенств России, победители и призеры Спартакиад, а также участники сборных России», — уточнили в департаменте информполитики.

Так, 112 человек будут получать стипендию в размере 5580 рублей, 363 человека −4000 рублей, еще семь человек — 3000 рублей.