Губернатор Куйвашев подписал указ об именных стипендиях спортсменам

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об именных стипендиях свердловчанам, достигшим высоких спортивных результатов. От 3 до 5,5 тысячи рублей будут ежемесячно получать 482 талантливых спортсмена, которые по итогам 2023 года смогли добиться выдающихся результатов на соревнованиях международного и всероссийского уровней.
«Получателями стипендий главы региона являются спортсмены по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта, развиваемым на всероссийском уровне. Кроме того, в число стипендиатов входят победители чемпионатов и первенств России, победители и призеры Спартакиад, а также участники сборных России», — уточнили в департаменте информполитики.
Так, 112 человек будут получать стипендию в размере 5580 рублей, 363 человека −4000 рублей, еще семь человек — 3000 рублей.