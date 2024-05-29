Кабулов заявил, что РФ и Китай не соревнуются за влияние в Афганистане

«Мы с Китаем там не соревнуемся, — подчеркнул он. — У китайцев есть конкретный интерес, это крупное медно-рудное месторождение Айнак на востоке Афганистана, открытое советскими геологами богатое месторождение. Китайцы получили лицензию на эту работу, мы же по экономическим и прагматическим соображениям не претендовали на эти ресурсы».
«Когда наш бизнес, как государственный, так и частный, проявляет интерес, МИД будет выполнять свою задачу и продвигать эти интересы. Поэтому говорить о столкновении интересов Москвы и Пекина в Афганистане просто преждевременно», — добавил дипломат.
Кабулов отметил, что Китай — стратегический союзник России, поэтому Москве выгодно, чтобы Пекин работал на этом пространстве, а не кто-то из западных стран.