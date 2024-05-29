Кабулов заявил, что РФ и Китай не соревнуются за влияние в Афганистане

«Мы с Китаем там не соревнуемся, — подчеркнул он. — У китайцев есть конкретный интерес, это крупное медно-рудное месторождение Айнак на востоке Афганистана, открытое советскими геологами богатое месторождение. Китайцы получили лицензию на эту работу, мы же по экономическим и прагматическим соображениям не претендовали на эти ресурсы».