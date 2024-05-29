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Кабулов заявил, что РФ и Китай не соревнуются за влияние в Афганистане

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия и Китай не имеют столкновения интересов в сфере сотрудничества с Афганистаном, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Источник: Агентство «Москва»

«Мы с Китаем там не соревнуемся, — подчеркнул он. — У китайцев есть конкретный интерес, это крупное медно-рудное месторождение Айнак на востоке Афганистана, открытое советскими геологами богатое месторождение. Китайцы получили лицензию на эту работу, мы же по экономическим и прагматическим соображениям не претендовали на эти ресурсы».

«Когда наш бизнес, как государственный, так и частный, проявляет интерес, МИД будет выполнять свою задачу и продвигать эти интересы. Поэтому говорить о столкновении интересов Москвы и Пекина в Афганистане просто преждевременно», — добавил дипломат.

Кабулов отметил, что Китай — стратегический союзник России, поэтому Москве выгодно, чтобы Пекин работал на этом пространстве, а не кто-то из западных стран.