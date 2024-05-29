Польша разрешает применять ее оружие для ударов Украины по России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в мае призвал страны Запада разрешить использование поставляемое им Украине оружие для ударов по территории РФ. Его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Этот вопрос обсудили накануне на уровне министров обороны Евросоюза. По итогам встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что считает удары Украины по России западным оружием «законными», если они являются «пропорциональными». Bild писал, что Украина использовала полученную от ФРГ Patriot для удара по России. По данным AFP, ВСУ также наносили удары западным оружием вблизи Краснодара.