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Сийярто: Венгрия готова сотрудничать с Беларусью в космической сфере

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Венгрия готова сотрудничать с Беларусь в космической сфере, об этом заявил глава венгерского МИД Сийярто на встрече с белорусским коллегой Сергеем Алейником, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Сийярто поздравил Беларусь с первым полетом в космос в суверенной истории. Он отметил, что, когда ехал по Минску, видел много билбордов, посвященных полету Марины Василевской в космос. Глава МИД Венгрии отметил, что Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в космической сфере.

«У Венгрии также есть планы по подготовки еще одного космонавта, и в ближайшее время мы ожидаем новый виток нашего космического сотрудничества».

сказал Сийярто.

Он также подчеркнул, что Венгрия готова укреплять сотрудничество с Беларусью во всех сферах, которые являются юридически открытыми.

По его словам, это сельское хозяйство и продовольственная безопасность.

Марина Василевская — первая гражданка Беларуси, отправившаяся в космос. Стартовал корабль «Союз МС-25» 23 марта, на борту также находились Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. На МКС белорусская женщина-космонавт провела ряд научных экспериментов.

Вернулась Василевская на Землю 6 апреля. За этот полет женщина-космонавт была удостоена звания Герой Беларуси.

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