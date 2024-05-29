Сийярто: Венгрия готова сотрудничать с Беларусью в космической сфере

Сийярто поздравил Беларусь с первым полетом в космос в суверенной истории. Он отметил, что, когда ехал по Минску, видел много билбордов, посвященных полету Марины Василевской в космос. Глава МИД Венгрии отметил, что Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в космической сфере.
«У Венгрии также есть планы по подготовки еще одного космонавта, и в ближайшее время мы ожидаем новый виток нашего космического сотрудничества».
Он также подчеркнул, что Венгрия готова укреплять сотрудничество с Беларусью во всех сферах, которые являются юридически открытыми.
По его словам, это сельское хозяйство и продовольственная безопасность.
Марина Василевская — первая гражданка Беларуси, отправившаяся в космос. Стартовал корабль «Союз МС-25» 23 марта, на борту также находились Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. На МКС белорусская женщина-космонавт провела ряд научных экспериментов.
Вернулась Василевская на Землю 6 апреля. За этот полет женщина-космонавт была удостоена звания Герой Беларуси.