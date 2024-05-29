Сийярто: Венгрия готова сотрудничать с Беларусью в космической сфере

Сийярто поздравил Беларусь с первым полетом в космос в суверенной истории. Он отметил, что, когда ехал по Минску, видел много билбордов, посвященных полету Марины Василевской в космос. Глава МИД Венгрии отметил, что Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в космической сфере.