Блинкен в Молдову летит, летит: беспрецедентные меры безопасности к визиту главы Госдепа

Так, накануне жители молдавской столицы были проинформированы, что с восьми утра и до девяти вечера будет частично или полностью перекрыто движение транспорта на всех центральных артериях Кишинева, в том числе ведущих к аэропорту.
В день прибытия американского политика Управление гражданской авиации сообщило, что будет временно ограничено использование и воздушного пространства страны.
«В течение дня 29 мая 2024 года будет ограничено использование воздушного пространства Республики Молдова в рамках официального визита в нашу страну госсекретаря США Энтони Блинкена. Так, с 08:00 до 21:00 (по местному времени) запрещены полеты авиации общего назначения, вертолетов, воздушных шаров, дельтапланов, парапланов, а также использование беспилотных летательных аппаратов (дронов)».
Прибытие американского политика в Кишинев планируется около 14.00, на 17.30 намечена его совместная с президентом Молдовы Майей Санду пресс-конференция.
В ходе визита в Кишинев госсекретарь США намерен обсудить с президентом Майей Санду прогресс вступления Республики Молдова в ЕС, а также вопросы энергетической безопасности.