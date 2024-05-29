Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блинкен в Молдову летит, летит: беспрецедентные меры безопасности к визиту главы Госдепа

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Беспрецедентные меры безопасности предпринимают власти Молдовы в день прибытия в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

Источник: Reuters

Так, накануне жители молдавской столицы были проинформированы, что с восьми утра и до девяти вечера будет частично или полностью перекрыто движение транспорта на всех центральных артериях Кишинева, в том числе ведущих к аэропорту.

В день прибытия американского политика Управление гражданской авиации сообщило, что будет временно ограничено использование и воздушного пространства страны.

«В течение дня 29 мая 2024 года будет ограничено использование воздушного пространства Республики Молдова в рамках официального визита в нашу страну госсекретаря США Энтони Блинкена. Так, с 08:00 до 21:00 (по местному времени) запрещены полеты авиации общего назначения, вертолетов, воздушных шаров, дельтапланов, парапланов, а также использование беспилотных летательных аппаратов (дронов)».

заявили в ведомстве.

Прибытие американского политика в Кишинев планируется около 14.00, на 17.30 намечена его совместная с президентом Молдовы Майей Санду пресс-конференция.

В ходе визита в Кишинев госсекретарь США намерен обсудить с президентом Майей Санду прогресс вступления Республики Молдова в ЕС, а также вопросы энергетической безопасности.