Омский учитель истории погиб в зоне проведения СВО

В зоне СВО погиб учитель Цветнопольской школы Владимир Иордан. Ему было 44 года. Информация о гибели педагога появилась в паблике учреждения во «ВКонтакте».
Владимир Иордан родился в 1979 году. В 2001 году окончил Омский государственный педагогический университет. В Цветнопольской средней школе Иордан работал с 2019 года.
— В ходе специальной военной операции погиб наш коллега, талантливый учитель Иордан Владимир Робертович. Владимир Робертович погиб за то, чтоб мы жили в мире и спокойствии, — говорится в сообщении.
«КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Владимира Иордана.