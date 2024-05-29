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Омский учитель истории погиб в зоне проведения СВО

Ему было 44 года.

Источник: Комсомольская правда

В зоне СВО погиб учитель Цветнопольской школы Владимир Иордан. Ему было 44 года. Информация о гибели педагога появилась в паблике учреждения во «ВКонтакте».

Владимир Иордан родился в 1979 году. В 2001 году окончил Омский государственный педагогический университет. В Цветнопольской средней школе Иордан работал с 2019 года.

— В ходе специальной военной операции погиб наш коллега, талантливый учитель Иордан Владимир Робертович. Владимир Робертович погиб за то, чтоб мы жили в мире и спокойствии, — говорится в сообщении.

«КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Владимира Иордана.