В Госдуме обвинили Зеленского в государственном преступлении

«На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Всё иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», — написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Володин, согласно украинской Конституции, на период до избрания и вступления на пост нового главы государства исполнение обязанностей президента перекладывается на председателя рады. Глава нижней палаты российского парламента напомнил, что 28 мая ее спикер Руслан Стефанчук отказался от таких обязанностей, объяснив, что Зеленский должен сам непрерывно их исполнять. Он также обратил внимание на то, что главы других государств находятся «в сложном положении».
«Встречаться с бывшим президентом Зеленским они смогут — их право, но международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут, потому что он утратил свои полномочия», — отметил спикер Госдумы, уточнив, что это несет в себе риски невозврата денежных средств и другие проблемы.
21 мая председатель движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук сообщил, что украинский лидер уже не может находиться у власти, теряет свою неприкосновенность и должен быть привлечен к уголовной ответственности за узурпацию власти. Он отметил, что, так как выборы президента в стране не проводились, тот по истечении срока своих полномочий не может их выполнять.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, 24 мая заявил, что легитимность Зеленского закончилась. Он посоветовал обратиться к Конституции Украины, чтобы ответить на вопрос о законности власти, где указано, работа каких органов может быть продлена без выборных процедур, а какие на это рассчитывать не могут.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.