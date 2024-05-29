В Госдуме обвинили Зеленского в государственном преступлении

21 мая председатель движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук сообщил, что украинский лидер уже не может находиться у власти, теряет свою неприкосновенность и должен быть привлечен к уголовной ответственности за узурпацию власти. Он отметил, что, так как выборы президента в стране не проводились, тот по истечении срока своих полномочий не может их выполнять.