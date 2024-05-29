Хабаровский край примет участие в дальневосточном Морском конгрессе

Крупнейшее международное событие года в морской индустрии Всероссийский Морской конгресс начинается в четверг, 30 мая, во Владивостоке. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он продлится два дня в ходе которых проведут более 30 мероприятий с участием свыше 180 экспертов и спикеров. «Морской конгресс — Дальний Восток» проводится один раз в два года. В рамках нынешнего мероприятия в качестве ключевых обозначено несколько тем.