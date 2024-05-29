Хабаровский край примет участие в дальневосточном Морском конгрессе

Крупнейшее международное событие года в морской индустрии Всероссийский Морской конгресс начинается в четверг, 30 мая, во Владивостоке. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он продлится два дня в ходе которых проведут более 30 мероприятий с участием свыше 180 экспертов и спикеров. «Морской конгресс — Дальний Восток» проводится один раз в два года. В рамках нынешнего мероприятия в качестве ключевых обозначено несколько тем.
По информации организаторов мероприятия, в ходе конгресса его участники обсудят разворот России на Восток, усиление роли КНР и стран АТР во внешнеэкономической политике к отрасли судостроения и судоходства, выработают решения для развития промышленности в новых условиях, а также представят экспортный потенциал и продвижение продукции и услуг отечественных предприятий.
В рамках Морского конгресса пройдут пленарное заседание, встречи губернаторов дальневосточных регионов, форсайт-сессии и многое другое. Также состоятся экскурсии по ряду профильных предприятий Владивостока. Запланированы и выставки от ведущих предприятий отрасли. Мероприятие проводится с целью популяризации крупнейших морских регионов России и укрепление внутренней кооперации.
Отметим, что делегацию Хабаровского края на конгрессе возглавит зампред регионального правительства по инфраструктуре Ирина Горбачёва. Также ожидается участие представителей Амурского судостроительного завода, Хабаровского речного порта, ФГУП «Росморпорт», ООО «Охотский СРЗ», ООО «Норгау Руссланд», а также других компаний и организаций, зарегистрированных в регионе и имеющих отношение к отрасли.